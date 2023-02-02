"السديس" يُشارك تكريم طلاب برنامج "الإقراء والإجازة" بجامعة الطائف

واختتم الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مؤكدًا للطلاب والطالبات فضل ما هم فيه من نعيم بتوفر المؤسسات العلمية عالية الأداء والجودة، بفضل ما تحظى به هذه المؤسسات من رعاية واهتمام من قيادتنا الرشيدة، حفظهم الله، داعيًا المولى، عز وجل، أن يبارك جهودهم، ويسدد أقوالهم وأعمالهم، ويحفظ لنا ديننا وقيادتنا ووطننا.