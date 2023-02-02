"السديس" يُشارك تكريم طلاب برنامج "الإقراء والإجازة" بجامعة الطائف

أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ضرورة تربية الأجيال على منهج الوسطية والاعتدال "فلا غُلُوّ ولا جفاء".
وطالب "السديس"، في حفل تكريم الطلاب المشاركين في برنامج "الإقراء والإجازة في القرآن الكريم"، الذي نظمته كلية الشريعة والأنظمة في جامعة الطائف، بمقرّ الجامعة، بتعليم الأجيال الشابّة على قيم التسامح والرفق واليسر والحوار.
وقال: "حذروهم من الأفكار المخالفة والمسالك الضالّة والتيارات المنحرفة.. ولتستيقنوا أنه عند تحقيق ذلك كله فإن الأمة ستسعد، بمنِّ الله وفضله، بجيل لا كالأجيال، فريد من نوعه عقيدةً ومنهجًا وتربيةً وسلوكًا".
وشدّد "السديس" على أهمية العلم والتعلم، قائلًا: إنه أشرف عمل وأعظم مهمة يسعى إليها الإنسان ويستمرّ فيها طوال حياته، خصوصًا إذا كان هذا العلم يخدم الدين ويحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في بناء وعمارة الأرض.
ووجّه رسالة لأعضاء هيئة التدريس قائلًا: "هنيئًا لكم شرف الرسالة ونبل المهمة، ولكن مع عظم التشريف يعظم التكليف، فالله الله في أداء الأمانة والاضطلاع بالرسالة؛ فلقد ائتمنتكم الأمة على أعزّ ما تملك؛ على عقول فلذات أكبادها وأفكار ثمرات فؤادها".
واختتم الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مؤكدًا للطلاب والطالبات فضل ما هم فيه من نعيم بتوفر المؤسسات العلمية عالية الأداء والجودة، بفضل ما تحظى به هذه المؤسسات من رعاية واهتمام من قيادتنا الرشيدة، حفظهم الله، داعيًا المولى، عز وجل، أن يبارك جهودهم، ويسدد أقوالهم وأعمالهم، ويحفظ لنا ديننا وقيادتنا ووطننا.