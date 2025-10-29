تأكيدًا على دعم المملكة للاقتصاد السوري.. ولي العهد يحضر جلسة الرئيس السوري بمنتدى الاستثمار

في خطوة تؤكد الدور الريادي للمملكة على الساحة الاقتصادية العالمية، شهد منتدى مستقبل الاستثمار 2025 حضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – إحدى الجلسات الرئيسة التي شارك فيها فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول ظهور له ضمن أعمال المنتدى.