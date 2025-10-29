تأكيدًا على دعم المملكة للاقتصاد السوري.. ولي العهد يحضر جلسة الرئيس السوري بمنتدى الاستثمار

في خطوة تؤكد الدور الريادي للمملكة على الساحة الاقتصادية العالمية، شهد منتدى مستقبل الاستثمار 2025 حضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – إحدى الجلسات الرئيسة التي شارك فيها فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول ظهور له ضمن أعمال المنتدى.
ويعكس حضور سمو ولي العهد اهتمام المملكة بتعزيز الحوار الاقتصادي الدولي واستشراف ملامح المستقبل الاقتصادي العالمي، من خلال المنتدى الذي يُعقد هذا العام تحت شعار "مفتاح الرخاء.. فتح آفاق جديدة للنمو"، بمشاركة رؤساء أكثر من 20 دولة وقادة كبرى الشركات والصناديق الاستثمارية حول العالم.
وحمل حضور سموه للجلسة الخاصة بالاقتصاد السوري رسالة واضحة بدعم المملكة لجهود إنعاش الاقتصاد السوري، ومساندة حكومة الرئيس الشرع في تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين للمشاركة في إعادة الإعمار.
ويأتي هذا الدعم امتداداً لمبادرات المملكة السابقة تجاه سوريا، التي شملت المساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، وتوريد أكثر من 1.65 مليون برميل من النفط الخام لدعم قطاع الطاقة، إلى جانب الجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لرفع العقوبات الاقتصادية وتسهيل تعافي الاقتصاد السوري.
كما يعزز المنتدى، الذي يحظى برعاية سمو ولي العهد، مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار ومحرك رئيس للنمو الإقليمي والعالمي، ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تستهدف رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي إلى 1.7 تريليون ريال بحلول عام 2030.