عواصف الأمس تسببت في سقوط أعمدة وأعطال في قرى شرق القنفذة

لا يزال سكان عدد من قرى مراكز شرق القنفذة بدون كهرباء أو اتصال منذ أكثر من 24 ساعة بعد أن تسببت أمطار الأمس المصحوبة بعواصف رعدية قوية في سقوط عدد من أعمدة الكهرباء، وأعطال في مواقع متفرقة عدة من قرى سبت الجارة وخميس حرب وثلاثاء الخرم وبعض قرى المظيلف التي تغذيها جميعًا محطة كهرباء سبت الجارة.