عواصف الأمس تسببت في سقوط أعمدة وأعطال في قرى شرق القنفذة

لا يزال سكان عدد من قرى مراكز شرق القنفذة بدون كهرباء أو اتصال منذ أكثر من 24 ساعة بعد أن تسببت أمطار الأمس المصحوبة بعواصف رعدية قوية في سقوط عدد من أعمدة الكهرباء، وأعطال في مواقع متفرقة عدة من قرى سبت الجارة وخميس حرب وثلاثاء الخرم وبعض قرى المظيلف التي تغذيها جميعًا محطة كهرباء سبت الجارة.
وتسبب انقطاع الكهرباء في توقُّف شبكات الاتصال والإنترنت. ولا يزال عدد من تلك القرى بدون كهرباء منذ عصر يوم أمس الأحد إلى لحظة إعداد هذا الخبر.
وناشد الأهالي شركة الكهرباء سرعة إصلاح الخلل؛ لأنهم لا يستطيعون البقاء بدون كهرباء واتصال، وخصوصًا أن الأجواء ما زالت حارة نهارًا.
ومن أبرز القرى قرية اسبطا واقس بني عيسى والرفايع بزبيد.
وعلمت "سبق" أن فِرق طوارئ الكهرباء تبذل قصارى جهدها لسرعة إعادة الخدمة للمتضررين.