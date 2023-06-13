"طريق مكة".. حجاج إندونيسيا يشيدون بالخدمات ويشكرون "القيادة"

نوه مستفيدو مبادرة "طريق مكة" من حجاج جمهورية إندونيسيا بالخدمات المقدمة لهم في رحلتهم الدينية، مؤكدين أن جهود المملكة العربية السعودية تجسد حرصها في تسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.
وقدم ضيوف الرحمن، شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين على تيسير رحلة الحجاج من بلادهم إلى المملكة.
وأشادوا بالخدمات النوعية المقدمة لهم وما يجدونه من تسهيلات، بالإضافة إلى الرعاية والاهتمام اللذين يحظون بهما من الجهات المشاركة في مبادرة "طريق مكة" لتسهيل إجراءات مغادرتهم إلى البقاع المقدسة.
وعملت الجهات الصحية المختصة في مبادرة "طريق مكة" على توعية الحجاج من خلال تقديم مواد توعوية طبية تتضمن إرشادات خاصة بالأدوية وتناولها وأهمية تواجدها ضمن أمتعة الحاج الشخصية في الطائرة وأثناء تنقلاتهم، وأداء مناسكهم، كما وفَّرت المبادرة كراسي متحركة لكبار السن تنقلهم أثناء إنهاء إجراءاتهم بمطارات الدول التي تنفذ فيها المبادرة.
وأسهم تسخير التقنية وتمكينها في إنهاء الإجراءات للمستفيدين من مبادرة طريق مكة في إندونيسيا بتسهيل مغادرتهم بعد إنهاء إجراءاتهم الصحية والخدمات المرتبطة بنقل أمتعتهم بعد ترميزها وإنهاء إجراءات وثائق سفرهم.
يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في سبع دول هذا العام 1444هـ، هي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار، بمشاركة وزارات "الخارجية والصحة والحج والعمرة"، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للجوازات، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.