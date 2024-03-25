"الشورى" يناقش مشروعي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية

إلى ذلك، أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة عدداً من القرارات بشأن مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المصادر الطبيعية والبيئية في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف بشأن مشروع المذكرة.