طقس اليوم .. الأرصاد : هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير, والباحة, تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة, تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.