المملكة تدعو المجتمع الدولي للتكاتف والتعاون لـتعزيز الالتزام بالمبادئ الإنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني

وفي كلمة المملكة أمام المؤتمر قال المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة السفير عبدالمحسن بن خثيلة:" إن مشاركة المملكة العربية السعودية اليوم، تأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية التضامن مع المجتمع الدولي في تعزيز القيم والممارسات الإنسانية النبيلة، واستمرارًا لعملها الدؤوب في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب المتضررة والمحتاجة حول العالم، وامتدادًا لتسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، ودعمهـا لجميع الجهود الدولية الرامية لاحترام وتعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وسيادة الأمن والاستقرار والسلام في العالم أجمع؛ وانطلاقًا من الدور المحوري الذي تلعبهُ المملكة العربية السعودية في صناعة أمن واستقرار المنطقة، وقيادة مبادرات السلام في العالم، والشرق الأوسط بشكلٍ خاص، ودورها الفعّال في جهود الوساطة الإنسانية".