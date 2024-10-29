المملكة تدعو المجتمع الدولي للتكاتف والتعاون لـتعزيز الالتزام بالمبادئ الإنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني

شاركت المملكة العربية السعودية في المؤتمر العالمي الرابع والثلاثين لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد في جنيف .
وفي كلمة المملكة أمام المؤتمر قال المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة السفير عبدالمحسن بن خثيلة:" إن مشاركة المملكة العربية السعودية اليوم، تأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية التضامن مع المجتمع الدولي في تعزيز القيم والممارسات الإنسانية النبيلة، واستمرارًا لعملها الدؤوب في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب المتضررة والمحتاجة حول العالم، وامتدادًا لتسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، ودعمهـا لجميع الجهود الدولية الرامية لاحترام وتعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وسيادة الأمن والاستقرار والسلام في العالم أجمع؛ وانطلاقًا من الدور المحوري الذي تلعبهُ المملكة العربية السعودية في صناعة أمن واستقرار المنطقة، وقيادة مبادرات السلام في العالم، والشرق الأوسط بشكلٍ خاص، ودورها الفعّال في جهود الوساطة الإنسانية".
وأضاف" إن اتفاقيات جنيف لعام 1949م تمثل الركيزة الأساسية في القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية وصون الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وإننا باحتفائنا اليوم بمرور الذكرى الخامسة والسبعين لتلك الاتفاقيات، نشير إلى مصادقة المملكة العربية السعودية على هذه الاتفاقيات التي تعكس إيمان المملكة بأهمية القانون الدولي الإنساني، ودعمها للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تهدف إلى تعزيز احترام وحماية الإنسان في أثناء النزاعات المُسلّحة.
وفي هذا الصدد، تؤكد المملكة على رفضها وإدانتها لجميع الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين ومنسوبي المنظمات الإنسانية وعمال الإغاثة بتجاهل تام للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.
وأكد تقدير المملكة للشراكة الفعّالة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لرفع المعاناة الإنسانية عن المتضررين في ظل تزايد الأزمات الإنسانية والتحديات غير المسبوقة التي تواجه العمل الإنساني من خلال البرامج والمشاريع المشتركة، واستجابة المملكة للنداءات الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر، ودعم المملكة للنداءات على منصة الاتحاد الدولي وصندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث، وانضمامها كعضو مراقب لعام 2024م في المجموعة الاستشارية للمانحين لدى الاتحاد الدولي، واستمرارًا لجهود المملكة في تعزيز الإغاثة الإنسانيّة للمحتاجين حول العالم فقد أطلَقَت منصّة المُساعدات الإنسانيّة (ساهِم) التي تقوم بدورها بتعزيز مُشاركة المجتمع وترسيخ مبادئ تقديم العَوْن والمساعدة.
وقال :" إن العديد من الأزمات التي يشهدها عالمنا تفاقمت بسبب الاكتفاء بإدارة هذه الأزمات دون السعي الجاد لحلها . وإن المملكة تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في التكاتف والتعاون لـتعزيز الالتزام بالمبادئ الإنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته دون ازدواجية في المعايير، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة التي تُهَدِّد استقرار الأمن والازدهار على المدى الطويل للعديد من الدول، وتُثَمِّن الجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومساعيهم الثمينة في دعم الأهداف الإنسانية المشتركة حول العالم.