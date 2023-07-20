لأول مرة في المملكة.. زراعة 6 أجهزة محفزة للأعصاب الطرفية في 4 مرضى بمدينة الملك فهد الطبية

وأوضح الفريق أن الحالة الرابعة عبارة عن زراعة جهاز لسيدة ستينية تعاني من مشاكل بالأعصاب الأربية للجهة اليمنى، كما كانت تعاني من السكر من الدرجة الثانية، وسلس في البول، وورم حميد في الدماغ، وأجرت 4 عمليات مختلفة في منطقة الخاصرة، وتعاني من مضاعفات شديدة من أدوية الأفيونية، والحالة تحت المتابعة للتأكد من استقرار الألم والتحسن الصحي لها.