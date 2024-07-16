"التميمي": إشادة "الوزراء" بإنجازات الاتصالات والتقنية محفز لمواصلة الريادة العالمية والجهود الوطنية

يُشار إلى أن مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، يرصد اقتصادات 170 دولة لقياس التطور الرقمي وتقدم الدول في خدمات الاتصالات والتقنية من خلال عددٍ من المؤشرات الفرعية التي تم تقسيمها على محوري الاتصال الشامل والفعّال، كما يقدم بيانات ومنهجية شاملة وشفافة شارك في بنائها الدول الأعضاء وفرق الخبراء في المجال.