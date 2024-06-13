بحزمة مميزات فائقة.. "حافلات مكة" تعزز منظومة النقل خلال حج هذا العام

وتتميز بكونها وسيلة نقل آمنة وميسرة حيث تحتوي على أنظمة حماية من خلال (كاميرات) المراقبة داخل وخارج الحافلة، ونظام تفادي الاصطدام، وشاشات إلكترونية توضح الوجهة المراد الوصول إليها، ونظام (هيدروليك) لتسهيل صعود ذوي الإعاقة إلى جانب توفر أماكن لعربات الأطفال وذوي الإعاقة، وخدمة الإنترنت (الواي فاي) في كل حافلة ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة، إضافةً إلى نظام جدولة الحافلة بفعالية لتلائم احتياج النقل كالأيام العادية وأوقات الذروة والمواسم تصل إلى 24 ساعة تشغيل يوميًا، إضافة إلى وجود أنظمة إطفاء حريق في كل حافلة وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.