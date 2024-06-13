بحزمة مميزات فائقة.. "حافلات مكة" تعزز منظومة النقل خلال حج هذا العام

تتميز "حافلات مكة" التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبالغ عددها 400 حافلة باحتوائها على تقنيات حديثة ومتقدمة من أجل تعزيز خدمات النقل في مكة المكرمة خلال موسم الحج هذا العام.
وتتميز بكونها وسيلة نقل آمنة وميسرة حيث تحتوي على أنظمة حماية من خلال (كاميرات) المراقبة داخل وخارج الحافلة، ونظام تفادي الاصطدام، وشاشات إلكترونية توضح الوجهة المراد الوصول إليها، ونظام (هيدروليك) لتسهيل صعود ذوي الإعاقة إلى جانب توفر أماكن لعربات الأطفال وذوي الإعاقة، وخدمة الإنترنت (الواي فاي) في كل حافلة ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة، إضافةً إلى نظام جدولة الحافلة بفعالية لتلائم احتياج النقل كالأيام العادية وأوقات الذروة والمواسم تصل إلى 24 ساعة تشغيل يوميًا، إضافة إلى وجود أنظمة إطفاء حريق في كل حافلة وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت الهيئة الملكية أن الخطة التشغيلية لحافلات مكة حرصت على التشغيل الكامل لـ 400 حافلة متنوعة الأحجام عبر 12 مسارًا تتجاوز مجموع مسافاتها 580 كيلومترًا، تتوقف في أربع محطات رئيسة: محطة المروة، ومحطة جبل الكعبة، ومحطة أجياد، ومحطة إبراهيم الخليل، إضافة إلى 438 محطة توقف وُزِّعَت إستراتيجيًا لتغطية جميع المناطق الحيوية، وتمت زيادة الحافلات في المسارات التي تشهد كثافات عالية، خاصة في المنطقة المركزية ومحطة مسجد السيدة عائشة ومحطة قطار الحرمين.