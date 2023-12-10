"العسومي" إصدار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق المصحف الشريف خطوة لاحترام الأديان

ودعا العسومي؛ في بيان له اليوم، الدول الغربية إلى الاقتداء بهذه الخطوة المهمة التي انتهجها البرلمان الدنماركي، مشدداً على ضرورة إصدار مثل هذا القانون في الدول الغربية كافة لتأكيد احترامها للأديان، والحيلولة دون تكرار جرائم حرق المصحف الشريف أو المساس به دون عقابٍ رادع.