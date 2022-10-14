"السكري والجوال".. بروفيسور فسيولوجيا يوضح العلاقة ويحذر من هذه السلوكيات

وتفصيلاً، أوضح البروفيسور الأحمدي أن الدراسات في الأربعين عاماً الماضية كانت توصي بممارسة النشاط البدني بينما اليوم توصي بعدم الجلوس كثيرا، لافتاً إلى أن الشخص قد يكون مهيأ للإصابة بالسكري حتى مع ممارسته النشاط البدني إذا كان يكثر من الجلوس.