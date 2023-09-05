اكتساح صيني في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار.. والرياض تسجل أول إنجازات مدغشقر

حطمت الرباعة الصينية "جيانج هو هي هوما" الرقم القياسي المسجل في وزن 49 كجم؛ وذلك بتحقيقها ميداليتين ذهبيتين بأرقام جديدة، ضمن منافسات اليوم الثاني لبطولة العالم لرفع الأثقال للكبار المقامة في الرياض.
وحققت "جيانج" ذهبية النتر برقم عالمي جديد بعد أن رفعت وزن 120 كجم، فيما جاءت ذهبيتها الثانية في المجموع بتحقيقها 215 نقطة ورقم قياسي عالمي جديد، وحققت فضية الخطف برفعها وزن 95 كجم.
وفي منافسات الخطف حققت الصينية "زو هي وي" الميدالية الذهبية برفعها 95 كجم، وهي التي حققت فضية النتر برفعها 116 كجم. وذهبت البرونزية للرومانية "ماهلايا كامبي" بعد أن رفعت وزن 90 كجم.
وفي المجموع ذهبت الفضية للصينية "زو" بـ211 نقطة، والبرونزية للأمريكية "إليزابيث جوردان" بـ200 نقطة، التي حققت كذلك برونزية النتر برفعها 112 كجم.
وفي منافسات نهائي وزن 55 كجم للرجال سيطرت فيتنام على الميداليات الذهبية والفضية، وذلك بعد تحقيق لاعبها ثاي جيا الميداليات الذهبية للنتر والخطف والمجموع بـ269 نقطة، ونال زميله دين نجو الميداليات الفضية الثلاث بـ261 نقطة، والتايلاندي "شومو شين" برونزيتَي النتر والمجموع بـ259 نقطة، فيما نال زميله "ثادا سمبون" برونزيات الخطف برفعه 116 كجم.
سجلت بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، لحظات تاريخية خالدة في تاريخ دولة مدغشقر الرياضي أمس الاثنين؛ وذلك عقب فوز الرباعة "روزانا رانلدفياريسون" بأول ثلاث ميداليات في مشاركات دولة مدغشقر في جميع الألعاب والبطولات.
وجاء تحقيق روزانا الإنجاز التاريخي عقب نيلها المركز الثاني وثلاث ميداليات فضية لمنافسات وزن 45 كجم، بمجموع 170 نقطة. وذهب المركز الأول والميداليات الذهبية الثلاث للتايلاندية "سيروين أمنجول" بمجمع 179 نقطة، والميداليات البرونزية للتركية "جانسو بكتاش" بمجموع 162 نقطة.
تستمر منافسات البطولة العالمية بإقامة 4 مسابقات موزعة على الجنسين. وتنطلق عند الحادية عشرة والنصف صباحًا منافسات وزن 61 كجم فئة (B) للرجال، تليها منافسات وزن 55 كجم للفئة نفسها للسيدات عند الثانية ظهرًا.
ويتنافس عند الرابعة والنصف عصرًا 11 رباعًا لخطف ميداليات منافسات وزن 61 كجم فئة (A) للرجال، على أن تُختتم منافسات الغد بإقامة مسابقة وزن 55 كجم (A) بمشاركة 10 رباعات عند السابعة مساء.
تُعتبر مهمة "ضباط الأوزان" من الأعمال المهمة في صالة لعبة رفع الاثقال نظرًا للأهمية الكبيرة التي يقومون بها قبل كل منافسة؛ إذ يبدأ عملهم قبل بداية المنافسات بساعتين من خلال اجتماعات متواصلة لمعرفة الأوزان المطلوبة لكل يوم، وتوفيرها في وقت مبكر.
وأشار محمد المؤمن، أحد ضباط الأوزان، إلى أن عملهم في البطولة بدأ قبل 10 أيام من الانطلاق الرسمي للمنافسات، وقال: بدأنا العمل من خلال تدريبات ميدانية، وكذلك نظرية؛ لتحديد نِسَب السرعة وطريقة تنظيف الدان؛ إذ إن لها طريقة خاصة، لا توثر على سير المنافسة. كذلك ارتداء القفاز من الأشياء المهمة؛ حتى لا يتبقى شيء من الآثار التي قد تعيق الرباع خلال عملية رفع الوزن.
وأضاف: عددنا 7 أشخاص، ونمارس لعبة رفع الأثقال، وشاركنا في بعض البطولات المحلية، ونطمح إلى أن نكون في أحد الأيام مشاركين لاعبين في مثل هذه البطولات العالمية.
جرت العادة في بطولات رفع الأثقال بمختلف أسمائها على تقسيم المشاركين إلى فئتين أو ثلاث أو أربع، حسب عدد الرياضيين المشاركين في منافسات الوزن.
وفي البطولة الحالية تم تقسيم المشاركين إلى أربع فئات: (A، B، C، D)؛ كون عدد المشاركين في كل وزن تجاوز الـ30 مشاركًا.
ويتم تقسيم المنافسين للفئات بحسب ثقل الوزن الذي يختاره الرياضي لرفعه أثناء المنافسة؛ إذ إن فئة (A) تعني الأوزان الأثقل؛ وبالتالي الأقرب لتحقيق الفوز، وفئة (D) تعني الأوزان الأقل، ودخول المنافسة بهدف الاحتكاك وزيادة الخبرة؛ ولهذا السبب يحرص معظم اللاعبين على اختيار أوزان ثقيلة، والدخول في فئة (A)؛ كونها ستضمن لهم المنافسة على المراكز الثلاث الأولى في جدول الترتيب العام؛ وبالتالي ضمان إحدى الميداليات.
تتصدر بعثة المنتخب الصيني لرفع الأثقال قائمة أكثر المنتخبات المشاركة في البطولة بـ40 رياضيًّا ورياضية. ويطمح الصينيون للحصول على أكثر الميداليات. ويتقدم البعثة الصينية الرباع "هي يويجي" الذي بدأ ممارسة اللعبة حينما كان عمره 10 سنوات، وحقق الميدالية الفضية في بطولة العالم لرفع الأثقال 2022، ويعد من الجيل الجديد للصينيين في اللعبة.
تصدرت الرباعة التايلاندية سيروين أمنجول الصحف التايلاندية التي وصفتها بالمرأة التايلاندية (القوية)؛ وذلك بعد أن حققت 3 ميداليات ذهبية أمس الاثنين لمنافسات وزن 45 كجم.
ونشرت صحيفة "siamsport" الرياضية عنوانًا، جاء فيه "سيريويمون تستعرض قوتها وتحرز 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم"، مشيدة بتألق المنتخب التايلاندي. فيما ذكرت صحيفة matichon التايلاندية أنها بداية ممتازة للمنتخب التايلاندي الذي هز بطولة العالم بثلاث ذهبيات.
سجلت بطولة العالم لرفع الأثقال في نسختها الحالية أرقامًا قياسية؛ إذ تعتبر أطول مدة تقام فيها بطولة العالم لرفع الأثقال (14 يومًا)، والمرة الأولى التي يصل فيها عدد المشاركين إلى 2500 رياضي من 170 دولة. ويُنتظر أن يسجل اجتماع الكونجرس للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، الذي سيعقد في الثاني عشر من سبتمبر الحالي، رقمًا قياسيًّا بأكبر حضور ووجود لأعضاء الدول في تاريخ اجتماعات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.