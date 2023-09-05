اكتساح صيني في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار.. والرياض تسجل أول إنجازات مدغشقر

وأشار محمد المؤمن، أحد ضباط الأوزان، إلى أن عملهم في البطولة بدأ قبل 10 أيام من الانطلاق الرسمي للمنافسات، وقال: بدأنا العمل من خلال تدريبات ميدانية، وكذلك نظرية؛ لتحديد نِسَب السرعة وطريقة تنظيف الدان؛ إذ إن لها طريقة خاصة، لا توثر على سير المنافسة. كذلك ارتداء القفاز من الأشياء المهمة؛ حتى لا يتبقى شيء من الآثار التي قد تعيق الرباع خلال عملية رفع الوزن.