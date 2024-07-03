في ظل نظام التأمينات الجديد.. هل ستتأثر معاشات المتقاعدين الحاليين؟

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر صفحة العناية بالعملاء أنه لا يوجد أي تغيير أو تأثير على المعاشات المستحقة للمتقاعدين الحاليين.
جاء ذلك ردًا على أحد الاستفسارات في ظل الموافقة على نظام التأمينات الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامَي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما تضمنه قرار مجلس الوزراء فيما يخص الفئة المشمولة بالتعديلات الجديدة، وهم من تقل أعمارهم عن 50 سنة هجرية، ولديهم مدد اشتراك أقل من 240 شهر اشتراك (20 سنة) سواء كانت على نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية.
وشملت التعديلات "الزيادة التدريجية لسن التقاعد النظامي" ويكون سن التقاعد النظامي بعد التعديل ما بين 58 و65 سنة ميلادية بزيادة تدريجية تبدأ بـ4 أشهر عن السن النظامية للتقاعد الحالي، وفقًا لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات.
كما تضمنت "الزيادة التدريجية للمدة اللازمة للتقاعد المبكر" وستكون مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر بعد التعديل ما بين 25-30 سنة اشتراك، بزيادة تدريجية تبدأ بـ12 شهرًا عن المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر، وفقًا لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات.
وبحسب ما أوضحت المنصة التوعوية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن العمل بالتعديلات الجديدة سيكون نافذاً بتاريخ 27/ 12/ 1445هـ، الموافق 3/ 7/ 2024م.