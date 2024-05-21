مستفيدة إندونيسية من "طريق مكة" تروي ذكريات 60 عامًا من الحج والعمرة

وقالت: "قبل ستين عامًا كانت الرحلة الأولى لأسرتي لأداء الحج عبر السفن البدائية التي تأخذ وقتًا طويلًا من 5 إلى 8 أشهر، وتنطلق من ميناء جاكرتا ومرورًا بالهند ثم بحر العرب ثم البحر الأحمر وصولًا إلى ميناء جدة، وكانت الرحلة محفوفة بالمخاطر والتحديات والخوف إلى جانب التكلفة المالية العالية، إلا أن الشوق لرؤية بيت الله الحرام وتلبية النداء وزيارة مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان هو زادنا ومعيننا الأول على المواصلة حتى بلوغ الغاية".