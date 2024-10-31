"الغطاء النباتي": اقتربنا من إنجاز بيئي بزراعة 100 مليون شجرة بمختلف مناطق المملكة
أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة العربية السعودية، الدكتور خالد العبدالقادر، عن الاقتراب من تحقيق إنجاز بيئي كبير يتمثل في زراعة 100 مليون شجرة في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق #موسم_التشجير_الوطني لعام 2024، الذي أقيم اليوم الخميس برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وأشاد الدكتور "العبدالقادر" بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي تواصل تقديم العون لتحقيق أهداف مبادرة "السعودية الخضراء" الطموحة، الساعية إلى زراعة 10 مليارات شجرة وتغطية 40 مليون هكتار من الأراضي.
ونوّه بأهمية الشراكة المتكاملة مع مختلف القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية الفعالة التي تعزز من نجاح هذا المشروع الوطني.
وأكد "العبدالقادر" أن مبادرات التشجير الضخمة التي ينفذها المركز، بدعم الحكومة ستعود بفوائد جمة على البيئة والمجتمع، وستسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين.