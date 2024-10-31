"الغطاء النباتي": اقتربنا من إنجاز بيئي بزراعة 100 مليون شجرة بمختلف مناطق المملكة

أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة العربية السعودية، الدكتور خالد العبدالقادر، عن الاقتراب من تحقيق إنجاز بيئي كبير يتمثل في زراعة 100 مليون شجرة في مختلف مناطق المملكة.