"مستعدون" للحج.. "الجاسر": 47 ألف موظّف بالمطارات والقطارات والموانئ والنقل العام

كما أوضحت الهيئة العامة للموانئ أنها خصصت 448 موظفًا لاستقبال قرابة 10 آلاف حاج يصلون إلى ميناء جدة الإسلامي؛ حيث يقدم الميناء خدماته خلال موسم الحج من خلال 3 محاور، مشيرة إلى أن المحور الأول يتمثل في الخدمات اللوجستية التي تشمل مناولة الحاويات وضمان سلاسة تدفق البضائع، فيما يضمّ المحور الثاني استقبال سفن ضيوف الرحمن التي تسخر لها "موانئ" جميع الإمكانات والتجهيزات والخدمات البحرية، أما المحور الثالث فيشمل تسهيل جميع الخدمات لمناولة الهدي والأضاحي، والتأكد من سلامتها بالتعاون مع الجهات العاملة بالميناء، مؤكدة استمرار تنفيذ مبادرة "غادر بلا أمتعة" التي أطلقتها العام الماضي، وذلك بإرسال أمتعة الحجاج إلى مقر الوكيل الملاحي قبل بعثة الحج والمغادرة بـ48 ساعة.