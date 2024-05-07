"مستعدون" للحج.. "الجاسر": 47 ألف موظّف بالمطارات والقطارات والموانئ والنقل العام

أكّد وزيرُ النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، أنّ خدمة ضيوف الرحمن شرف، موضحًا أن الوزارة مستعدّة بتكامل كوادر منظومة النقل والخدمات اللوجستية، عبر 9 جهات، سخّرت أكثر من 47 ألف موظف وموظفة، يخدمون في مرافق المطارات والخطوط الجوية، وشبكات القطارات، والموانئ والنقل العام.
وقال "الجاسر" عبر حسابه بموقع "إكس" اليوم: الهدف هو تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة سبل الراحة والسكينة لحجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، منذ وصولهم لمنافذ المملكة وحتى عودتهم لديارهم سالمين غانمين.
وكانت منظومة النقل والخدمات اللوجستية قد أعلنت جاهزيتَها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1445هـ، مشيرةً إلى توفير خدمات متكاملة عبر مختلف جهاتها؛ حيث تؤدّي تلك الجهاتُ دورًا حيويًّا في تقديم الخدمات اللوجستية وتوفير جميع احتياجات ضيوف الرحمن برًّا وبحرًا وجوًّا.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنها خصصت الخدمات كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، عبر تهيئتها لـ6 مطارات رئيسية، تتضمّن: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي بالطائف، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الأمير عبدالمحسن الدولي في ينبع، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، مضيفة أنها خصصت "3,4" ملايين مقعد من خلال "7,700" رحلة جوية.
فيما أكّدت "مطاراتُ القابضة" اكتمالَ استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن من خلال 13 صالة سفر موزعة على 6 مطارات رئيسية خُصصت لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، إضافةً إلى تخصيص أكثر من 21 ألف موظف وموظفة. وأضافت "القابضة": أن خدمة "مسافر بلا حقيبة" متوفرة؛ لتسهيل إجراءات سفر حجاج بيت الله الحرام عبر مطارات المملكة؛ حيث تتيح هذه الخدمة إنهاء إجراءات السفر من مقر الإقامة، وشحن الأمتعة قبل موعد الرحلة بـ24 ساعة، كما أكدت الخطوط السعودية جاهزيتها من خلال توفير أكثر من "1,2" مليون مقعد، وتخصيص 150 طائرة مهيّأة لنقل ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم.
وأوضحت الخطوط الحديدية السعودية "سار" أنّها قد هيّأت أكثر من ألفَيْ رحلة لقطار المشاعر المقدسة لتسهيل حركة الحجاج بين المحطات الـ9 التي تشمل: منى، ومزدلفة، وعرفات، وذلك باستخدام 17 قطارًا مهيّأً لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة لجاهزية قطار الحرمين السريع الذي يقدم خدماته عبر 35 قطارًا و5 محطات، مع تنفيذ أكثر من 3,800 رحلة خلال الموسم، مشيرة إلى تطبيقها لمبادرة "تذاكر سوار" في قطار المشاعر المقدسة الذي تعمل من خلاله على إضافة مواقع مخيمات الحملات عبر رمز الاستجابة السريع، مع توفير تطبيق تنبيهات على الهواتف الذكية للحجاج بمواعيد رحلات القطار حسب جدول التفويج.
كما أوضحت الهيئة العامة للموانئ أنها خصصت 448 موظفًا لاستقبال قرابة 10 آلاف حاج يصلون إلى ميناء جدة الإسلامي؛ حيث يقدم الميناء خدماته خلال موسم الحج من خلال 3 محاور، مشيرة إلى أن المحور الأول يتمثل في الخدمات اللوجستية التي تشمل مناولة الحاويات وضمان سلاسة تدفق البضائع، فيما يضمّ المحور الثاني استقبال سفن ضيوف الرحمن التي تسخر لها "موانئ" جميع الإمكانات والتجهيزات والخدمات البحرية، أما المحور الثالث فيشمل تسهيل جميع الخدمات لمناولة الهدي والأضاحي، والتأكد من سلامتها بالتعاون مع الجهات العاملة بالميناء، مؤكدة استمرار تنفيذ مبادرة "غادر بلا أمتعة" التي أطلقتها العام الماضي، وذلك بإرسال أمتعة الحجاج إلى مقر الوكيل الملاحي قبل بعثة الحج والمغادرة بـ48 ساعة.
وفي النقل البري أعلنت الهيئة العامة للنقل استعدادها الكامل لموسم حج 1445هـ، مؤكدة جاهزيتها لنقل الحجاج من خلال توفير أكثر من 27 ألف حافلة، و5 آلاف سيارة أجرة، وتحديد 16 مسارًا للنقل العام لتيسير حركة الحجاج، إضافة لتنسيقها التامّ مع الجهات ذات العلاقة لتذليل أي صعوبات، ومراقبتها لالتزام الشركات المرخصة بجميع الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة نقل الحجاج، مشيرة إلى توفيرها لتطبيق "أجرة" خلال الموسم، وتطبيق مبادرتي انسياب وتقنية الرصد أثناء الحركة، إضافة للتوسع في تطبيق مبادرة النظارة الافتراضية.