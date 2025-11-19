الخريّف يرأس اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأمريكية ويستعرض فرص الاستثمار الصناعي والتعديني بالمملكة

رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الصناعية والتعدينية، حيث استعرض الفرص الاستثمارية النوعية في المملكة، داعيًا الشركات الأمريكية إلى استثمار هذه الفرص والاستفادة من الممكنات المقدمة لتسهيل رحلة المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين.