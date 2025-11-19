الخريّف يرأس اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأمريكية ويستعرض فرص الاستثمار الصناعي والتعديني بالمملكة

رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الصناعية والتعدينية، حيث استعرض الفرص الاستثمارية النوعية في المملكة، داعيًا الشركات الأمريكية إلى استثمار هذه الفرص والاستفادة من الممكنات المقدمة لتسهيل رحلة المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين.
وأكد الخريّف على متانة العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، الممتدة لأكثر من ثمانية عقود، والتي انعكست على نمو الشراكات الاستثمارية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 1,300 شركة أمريكية في المملكة.
واستعرض معاليه المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار في المملكة، بما في ذلك القدرات البشرية المؤهلة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ووفرة الموارد الطبيعية، وأسعار الطاقة التنافسية، إضافة إلى البنية التحتية والمدن الصناعية المتقدمة.
وشهد الاجتماع استعراض قصص نجاح شركات أمريكية عاملة في المملكة مثل PepsiCo وLucid وHoneywell وBechtel وغيرها، حيث أشادت تلك الشركات بالتحول الإيجابي في البيئة الاستثمارية خلال الأعوام الأخيرة.
كما عقد الخريّف اجتماعات ثنائية مع عدد من قادة الشركات الصناعية والتعدينية، وناقش فرص التوسع وتوطين الصناعات عالية القيمة، وأهمية الاستثمار في المعادن الحرجة لدعم مرونة سلاسل الإمداد العالمية.
وحضر الاجتماعات عدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، في خطوة تعكس التزام المملكة بجذب الاستثمارات النوعية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.