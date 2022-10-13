ماذا ينقص مدينة الدمام لتنافس المدن السياحية؟... تعرّف على الإجابة

وأكد المهندس الجبير أن القطاع البلدي مُمَكن، ويجهز ويخطط ويقدم الخدمات. مشيرًا إلى أن المستثمرين لاعبون رئيسيون في مجال تحسين وتجميل البيئة الحضرية، لافتًا إلى أن البداية في الخبر كانت بالاستثمارات وتنافست مع الدمام؛ ذلك في حين الدمام عليها ثقل كبير نظرًا للحجم السكاني، وما صاحبه من ضغط على المساكن والخدمات.