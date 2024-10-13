منتدى الأفلام السعودي 2024 يختتم فعالياته وسط حضور أكثر من 70 ألف زائر

وتضمن منتدى الأفلام السعودي جدولًا حافلًا اشتمل على أكثر من 35 برنامجًا، بمشاركة 124 متحدثًا بارزًا, متضمنة 13 جلسة حوارية، و23 ورشة عمل متخصصة، وجلسات لحديث الأفلام و(ماستر كلاس)، في شتى مجالات صناعة الأفلام؛ بهدف تعزيز المحتوى الإبداعي، ومناقشة تطوير البنية التحتية لصناعة الأفلام، من الإنتاج حتى العرض والتوزيع، بما يسهم في إيجاد بيئة متكاملة تُعزز من التنافسية محليًا ودوليًا.