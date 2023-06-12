انطلاق ورش العمل الموسيقية المشتركة بين "الترفيه" و"مرواس"

ومن أبرز الأسماء المشاركة في تقديم الورش الموسيقار ممدوح الجبالي، وإسلام القصبجي، وخالد محمد علي، وعازفو الكمان حسن شرارة، ومحمود سرور، وخبراء آلة القانون ماجد سرور، ومدني عبادي، وعماد زارع، وعازفو الناي رضا بدير، ومحمد فودة، ونبيل برجس، ومحترفو الغيتار مصطفى أصلان، وروكيت ووحيد ممدوح، والموزعون الموسيقيون طارق مكدور، وخالد عز، والمايسترو وليد فايد، وعازفة البيانو إيمان شاكر.