سيارات JMC جراند أفينيو تحصد جائزة سوبر موتورز لأفضل شاحنة بيك أب لعام 2023

أعلنت مجلة سبور موتورز المتخصصة في عالم صناعة السيارات حصول سيارات JMC جراند أفينيو على جائزة أفضل شاحنة بيك أب لعام 2023م، وتزامن حصول هذه السيارة المميزة على الجائزة مع وصولها الرسمي إلى السوق السعودي عن طريق وكيلها في المملكة شركة الجبر التجارية، وتسلم الجائزة العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مدينة الدمام، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة جينق لنق موتورز السيد تشو تيا نجو وعدد من المسؤولين في الشركة الصانعة.
وأحدث ظهور سيارة جراند أفينيو في الساحة بعد عرضها الأول في تشيلي أصداء واسعة نظير المميزات المتعددة التي تتمتع بها، بداية من تصميمها الملفت، مروراً بقوة أدائها ومواصفاتها الرائعة، فهذه السيارة تأتي بمحرك (PUMA 2.3T Diesel) والذي يولّد عزم دوران 130 كيلووات/450 نيوتن متر، 0-100 كم/ساعة خلال 12.03 ثانية.
وتمتلك جراند أفينيو مقدمة واجهة ذات طابع أنيق يتوسطها شبك بشكل مستطيل ترتسم عليه حروف JMC ينسجم مع تصميمها الجذاب والذي يتناسب مع شخصيتها القوية التي تجعلها نقطة التقاء الأحلام على الطرقات.
وتلبي جراند أفينيو احتياج قائدها في حمل الأمتعة أو سحب المقطورات مثل القوارب أو اجتياز الطرق الوعرة، وبفضل تجهيزات الراحة الجديدة، والأنظمة المساعدة للسائق، إضافة إلى الوسائد الهوائية والعديد من التجهيزات الخارجية، فإن سيارة البيك أب جراند أفينيو تقدم أعلى مستويات الأداء والراحة عند نقل الأشخاص أو في حال نقل البضائع.
من جهته اعتبر العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام الجبر بأن حصول سيارة JMC جراند أفينيو على الجائزة تأكيد على تميّز هذه السيارة ويصادق على الجوائز والإرشادات الواسعة التي حصلت عليها بعد أن كشفت JMC عنها رسمياً في الأسواق العالمية، وأضاف قائلاً: اعتقد أن التصاميم الجذابة لسيارة جراند أفينيو والتي تجعلها سيارة ذات مفهوم خاص بها في الاستخدامات المتعددة لها، فهي على الرغم من تصنيفها كشاحنة بيك أب إلا أنها تقدم لقائده دائماً ما يحتاجه منها في مختلف الظروف والمناسبات.