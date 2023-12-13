سيارات JMC جراند أفينيو تحصد جائزة سوبر موتورز لأفضل شاحنة بيك أب لعام 2023

من جهته اعتبر العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام الجبر بأن حصول سيارة JMC جراند أفينيو على الجائزة تأكيد على تميّز هذه السيارة ويصادق على الجوائز والإرشادات الواسعة التي حصلت عليها بعد أن كشفت JMC عنها رسمياً في الأسواق العالمية، وأضاف قائلاً: اعتقد أن التصاميم الجذابة لسيارة جراند أفينيو والتي تجعلها سيارة ذات مفهوم خاص بها في الاستخدامات المتعددة لها، فهي على الرغم من تصنيفها كشاحنة بيك أب إلا أنها تقدم لقائده دائماً ما يحتاجه منها في مختلف الظروف والمناسبات.