"إغاثي الملك سلمان" ينتزع 637 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن خلال أسبوع

وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان، وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للدبابات، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية باب المندب، و4 ألغام مضادة للأفراد و27 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية المخاء، و4 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب. وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر نوفمبر إلى 1.472 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 421 ألفاً و469 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.