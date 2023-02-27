واجهة "العروس" البحرية تتزين.. تجهيز وعائلات تواعد سحر الشواطئ والرمال

ويتمتع شاطئ كورنيش جدة بإطلالته الرائعة التي تجذب الزوار والسيّاح طوال فترات أيام السنة، حيث يحرص غالبية مَن يزور الواجهة، على الوقوف أمام البحر، في انتظار فترة غروب الشمس، لمراقبة لحظة انعكاس ألوان الشفق في السماء، وهو ما يستهوي عشاق اللقطات التصويرية لتوثيق هذه اللحظة بأجهزتهم المتنقلة أو بكاميراتهم الخاصة.