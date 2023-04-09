أكثر من 187 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال مارس 2023

وتنوّعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة - "منشآت"، وأخيراً نشاط الأجرة العامة وأجرة المطار - "أفراد".