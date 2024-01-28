28 ألف زائر يترجمون نجاح "ملتقى السياحة السعودي" بنسخته الثانية

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لملتقى السياحة السعودي حمزة ناصر، أن الملتقى جاء بهدف إثراء القطاع السياحي، وتبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز الشراكة بين القطاعات؛ من أجل توفير فرص استثمارية للشركات والمستثمرين في القطاع السياحي، وتأكيداً لمكانة السعودية بوصفها وجهة سياحية عالمية، مبيناً أن ما تحقق من منجزات يحفز لمواصلة النمو في القطاع السياحي؛ الذي يساهم في توفير فرص وظيفية لأبناء الوطن، ويرفع من مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالاستفادة مما تحتضنه المملكة من وجهات فريدة ومتنوعة الأجواء والتضاريس، تساندها منتجات سياحية متنوعة وتجارب جديدة لم يعهدها السائح والزائر فيما مضى.