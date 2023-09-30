الباحة.. حملة للتعريف والوقاية من "السعار" تزامناً مع يومه العالمي

أطلق فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، بالباحة، أمس، حملة اليوم العالمي للسعار، وذلك من خلال إقامة معرض للتعريف بمرض السعار، والتي تستمر لمدة يومين في محافظات عدة بمنطقة الباحة.