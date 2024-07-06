بأكثر من 300 مليونير هذا العام.. السعودية تتحول إلى مركز إقليمي وعالمي لجذب الأثرياء

وتابعت: "بالانتقال إلى العوامل الاقتصادية فتقع السعودية في مكانة مميزة، حيث تتمتع باقتصاد ذي إمكانات هائلة ومتنوع ومستدام، إضافة إلى المركز المالي القوي الذي يوفر الضمانات للأثرياء بتحويل واستقبال أموالهم بحرية ودون عوائق أو تضييقات، بجانب تحول السعودية إلى واحدة من أنشط أسواق المال في العالم في مجالات الاكتتابات وصفقات الدمج والاستحواذ وغيرها من الأنشطة المالية، الأمر الذي يوفر للأثرياء محافظ استثمارية يستطيعون الدخول فيها وتنمية ثرواتهم، إضافة إلى الحوافز المالية والضريبية التي يحصل عليها أصحاب الثروات، بجانب توافر المراكز المالية وفي مقدمتها مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض الذي أصبح من أهم الوجهات الإقليمية لكبرى الشركات العالمية، ولكن قد تكون السعودية في حاجة للتوسع في إنشاء المراكز المالية الحرة التي تكون الوجهة الأساسية للأثرياء لإنشاء شركاتهم، التي تكون عادةً في شكل شركات ذات أغراض خاصة (SPV)، ويفضل الأثرياء ذلك النوع من المراكز، لأنه يوفر لهم بيئة خاصة وحوافز مالية وضريبية كبيرة".