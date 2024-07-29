ضبط مواطن ومقيم لتخزينهما حطباً محلياً في المدينة المنوّرة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطناً ومقيماً من الجنسية السودانية؛ مخالفَيْن لنظام البيئة؛ لتخزينهما حطباً محلياً في منطقة المدينة المنوّرة، وبحوزتهما أكثر من (8) أمتار مكعبة من الحطب المحلي.
وأوضحت، أنه تمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20,000) ﷼ لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ﷼ لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.