"الشورى" يدعو "التنافسية" إلى وضع ضوابط تحدّ من طلبات الاستثناء للأنظمة

وطالب المجلسُ في قراره المركزَ الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، العمل على إيجاد مبنى دائم له. وخلال الجلسة أصدر المجلسُ قرارَه بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1444/ 1445هـ؛ حيث دعا المجلس في قراره الرئاسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى تحوير بعض الوظائف الشاغرة لديها بما يلبي حاجة الإدارات المستحدثة فيها، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة الذي قدمه أمام المجلس عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.