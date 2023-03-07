أمير نجران يفتتح مشروعات ممشى الوادي وطريق الأمير جلوي بن عبدالعزيز

واشتمل مشروع طريق الأمير جلوي بن عبدالعزيز الذي تتجاوز تكلفته الإجمالية 8 ملايين ريال، على أعمال إعادة تأهيل الطريق بطول 2.100 كم لتحويل الطريق من طريق مفرد بعرض ٩ أمتار إلى طريق مزدوج باتجاهين، عرض الاتجاه الواحد أكثر من 7 أمتار، بعدد حارتين للاتجاه الواحد، وجزيرة وسطية بعرض مترين، مع عمل مواقف طولية إسفلتية للسيارات بعرض 2.50 م، وتنفيذ ممشى من الإنترلوك، ومسارات للدراجات من الخرسانة على جانبي الطريق، وأعمال إنارة بالجزيرة الوسطية بعدد ٥٩ عمودًا بارتفاع ١٢م، إضافة إلى 224 عمودًا ديكوريًّا بالممشى، مع أحواض زراعة بعرض مترين لكل حوض، ومسطحات من الثيل تبلغ 6760 مترًا مربعًا، و270 من الأشجار المختلفة.