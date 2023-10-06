محليات

حائل.. "المخدرات" تطيح بمواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
حائل.. "المخدرات" تطيح بمواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
النيابة العامة
حائل
المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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