"أبو شادي" يكشف "قصة المليون ورقة" في العراق.. والآثار المتوقعة لحدوث انفجار قنبلة نووية

أما عن سبب عدم تنفذ القرار الوحيد للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه المفاعل النووي الإسرائيلي في سبتمبر عام 2009 بعد أن تقدمت به الدول العربية، وتم التصويت على أنه يجب التفتيش، فقال د. يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا: "في ذلك الوقت كان محمد البرادعي هو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكان المتبقي من مدته ثلاثة أشهر، ولم ينفذ القرار دون أي سبب واضح بالرغم من أنه كان في يده ومن سلطاته تنفيذه، وأجَّل الموضوع حتى أتى من تولى بعده (الياباني يوكيا أمانو)، وعجز أو تقاعس عن تنفيذه، وبدأت الضغوط عليه، وفي النهاية خرج بيان هزيل للغاية، قال إن هناك منطقة وحيدة بإسرائيل هي التي بها سلاح نووي، وهذه المنطقة كان قد تم التفتيش بها سابقًا منذ زمن بعيد، وأنه لا علم للوكالة بأي مناطق أخرى داخل إسرائيل. وفي سبتمبر 2010 تم إلغاء القرار".