أمير تبوك يُشيد بالدعم الكبير من ولي العهد بموروث الإبل

وفي بداية الاستقبال رحب أمير تبوك بالجميع، معربًا عن سعادته بالاجتماع معهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح وطيب الإقامة بالمنطقة، منوهًا إلى الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، لتطوير قطاع الإبل في المملكة، وكل ما من شأنه تطوير اقتصاديات الثروة الحيوانية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.