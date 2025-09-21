حماية شتوية.. مستشفى عفيف يدعو للتطعيم ضد الإنفلونزا

دعا مستشفى عفيف العام، التابع لتجمع الرياض الصحي الثالث، أفراد المجتمع إلى المبادرة بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر تطبيق صحتي، مشددًا على أن التطعيم يمثل وسيلة فعّالة للحماية خلال موسم الشتاء.
وأوضح المستشفى أن اللقاح موجّه بشكل خاص إلى كبار السن، والأطفال، والمصابين بأمراض مزمنة، والعاملين في القطاع الصحي، إضافة إلى المصابين بنقص المناعة، نظرًا لكونهم الأكثر عرضة للمضاعفات.
وأكدت إدارة المستشفى أهمية الإسراع في الحصول على اللقاح، لتفادي العدوى والحد من انتشار الفيروس، مشيرة إلى أن التطعيم متاح في جميع المراكز الصحية التابعة.