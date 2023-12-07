بالفيديو .. "الخريف" لـ"سبق": ضخ المبالغ للبنية التحتية في المدن الصناعية مستمر لتوفير بيئة استثمارية جاذبة

وكشف وزير الصناعة أن إيرادات قطاع التعدين زادت بنسبة 35% خلال عام 2023، لتصل إلى 1.8 مليار ريال، ولفت إلى أن عدد التراخيص في عامي 2022 و2023 يساوي عدد التراخيص التي منحت بالقطاع بشكل تاريخي.