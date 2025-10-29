طقس اليوم .. الأرصاد: الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن الضباب على هذه المناطق ومستقر بالأخرى

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة (15 - 35) كم/ساعة تصل إلى (45) كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويصل ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.