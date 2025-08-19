مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن يُجري أول عملية زراعة قوقعة باستخدام اليد الروبوتية

وتُسهم هذه التقنية الحديثة في تمكين الجرّاحين من إدخال أقطاب غرسة القوقعة الزراعية بدقة متناهية وثبات عالٍ، مما يعزز من سلامة المرضى، ويدعم الحصول على أفضل النتائج السمعية، وتتميز اليد الروبوتية بسهولة التحكم، واستقرار الأداء، والدقة العالية في تنفيذ الحركات الجراحية الدقيقة، مما يُحسّن من جودة الرعاية الجراحية المقدمة.