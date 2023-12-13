الرئيس التنفيذي لـ"دله الصحية" بابعير يفوز بجائزة المدير التنفيذي للعام

وأشار د. بابعير إلى أن "دله الصحية"؛ وفقًا لاستراتيجيتها الطموحة، والممتدة حتى 2026، ظلت تحقق إنجازاتها عامًا بعد عام؛ الأمر الذي أهّلها للفوز بعدة جوائز على الصعيدين المحلي والخارجي، كشركة رائدة في مجال تقديم الرعاية الصحية على مستوى القطاع الصحي الخاص، مجددًا التزام كافة مستشفيات دله بتقديم خدماتها الطبية بطريقة فعالة واحترافية لتلبية التوقعات واحتياجات المريض والمجتمع والشركاء؛ وذلك باستخدام أحدث التقنيات العلاجية؛ مشيرًا إلى أن هذا ما جعل الشركة تتبوأ قمة الريادة في مجال الرعاية الصحية بالمملكة، لعقود طويلة.