إغلاق وقفز من فوق بوابة الجسر.. "أمانة مكة" تتفاعل مع شكوى مواطن

وعدت أمانة العاصمة المقدسة، بإحالة شكوى مواطن من إغلاق جسر المشاة بحي الهجرة بمكة المكرمة، إلى الجهات المختصة، عقب توثيق شخص يقوم بالقفز عبر بوابة الجسر المغلق منذ سنوات.
وكان المواطن قد غرد: "أتمنى من أمانة العاصمة المقدسة فتح جسر المشاة الموجود على الدائري الثالث أمام مجمع مدارس البنات بحي الهجرة"؛ متسائلًا عن أسباب إغلاقه في ظل المناظر اليومية المتكررة والمتمثلة في القفز فوق بوابة الجسر دون أدنى مسؤولية.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر "تويتر" في رد على الشكوى: "شكرًا لتواصلك، ونفيدك بأنه تم استلام بلاغك، وجارٍ إحالة البلاغ للجهة المختصة لاتخاذ اللازم".