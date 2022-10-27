إغلاق وقفز من فوق بوابة الجسر.. "أمانة مكة" تتفاعل مع شكوى مواطن

وكان المواطن قد غرد: "أتمنى من أمانة العاصمة المقدسة فتح جسر المشاة الموجود على الدائري الثالث أمام مجمع مدارس البنات بحي الهجرة"؛ متسائلًا عن أسباب إغلاقه في ظل المناظر اليومية المتكررة والمتمثلة في القفز فوق بوابة الجسر دون أدنى مسؤولية.