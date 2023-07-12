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مستشار تعليمي: أغلب الجامعات السعودية ستعود لـ"نظام الفصلين"
رأى أن "نظام الفصول الثلاثة" تَسَبّب في تقليل المشاريع التطبيقية
تَوقع المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي أن تعود أغلب الجامعات السعودية لنظام الفصليْن الدراسيين؛ معتبرًا أن ذلك سيكون بفضل الحرية التي منحتها وزارة التعليم للجامعات في اختيار الفصول الدراسية.
وقال "الحمادي": الجامعات واجهت تحديات كثيرة في نظام الفصول الدراسية الثلاثة منها الفصل الصيفي والتدريب والاتصال العلمي للأساتذة وتقليل المشاريع التطبيقية، وكذلك الخطط الجامعية واعتمادها، وكذلك اضطرار بعض الجامعات إلى رفع عدد الساعات في بعض المقررات الدراسية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على التقويم الدراسي 1445هـ (2023- 2024) الذي يقضي باستمرار الدراسة في المدارس العام الجديد على ثلاثة فصول دراسية.