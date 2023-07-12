مستشار تعليمي: أغلب الجامعات السعودية ستعود لـ"نظام الفصلين"

وقال "الحمادي": الجامعات واجهت تحديات كثيرة في نظام الفصول الدراسية الثلاثة منها الفصل الصيفي والتدريب والاتصال العلمي للأساتذة وتقليل المشاريع التطبيقية، وكذلك الخطط الجامعية واعتمادها، وكذلك اضطرار بعض الجامعات إلى رفع عدد الساعات في بعض المقررات الدراسية.