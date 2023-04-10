17 كتاباً يصدرها مهرجان أفلام السعودية في دورته التاسعة

ومن جانب آخر، اختار الكاتب السينمائي المتميز، والمكرم في دورة مهرجان أفلام السعودية التاسعة أمين صالح، المخرج العالمي جان لوك غودار، الذي رحل مؤخراً، ليقدم كتاب عن مسيرته وحياته تحت عنوان "جان لوك غودار ما قبل الاسم... ما قبل اللغة"، بينما اختار الأكاديمي والشاعر المقيم في إسبانيا عبدالهادي السعدون، المخرج بيدرو المودوفار، ليكون عنوان كتابه المتخصص في أعمال هذا المخرج الإسباني، الذي أثّرت أفلامه على صناعة السينما العالمية، وجاء عنوان الكتاب "سينما بيدرو المودوفار"، كما قدم السينمائي والكاتب الأكاديمي المغربي حمادي كيروم، كتاباً متميزاً في صناعة السينما تحت عنوان "فن فهم السينما بين اللغة والنظرية".