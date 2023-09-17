البرلمان العربي يثمن جهود المملكة وسلطنة عُمان لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن

وأعرب "العسومي"، في بيان له يوم الأحد، عن تطلعه أن تسير الأمور على النحو الذي يٌمكن اليمنيين من إنهاء حالة الحرب التي عاش فيها لسنوات وعانى خلالها من ظروف إنسانية صعبة، فضلاً عن العمل على إرساء قواعد الدولة الوطنية وتطوير مؤسساتها وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.