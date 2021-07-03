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أمير الشرقية ونائبه يعزيان أسرة شهيد الواجب الجندي الحريجي هاتفيًا

أجرى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اتصالاً هاتفيًا لتعزية أسرة شهيد الواجب الجندي مشعل بن مطلق الحريجي، أحد منسوبي الدفاع المدني بالدمام، الذي استشهد الخميس الماضي في أثناء تأدية واجبه مع زملائه في عملية إطفاء حريق نشب في أحد المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

وقدّم التعازي لأسرة الشهيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

كما أجرى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اتصالاً بأسرة الشهيد مشعل الحريجي عبّر خلاله عن تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد الذي قدّم روحه في أثناء تأدية واجبه.

وكان الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن قام بزيارة أسرة الشهيد الحريجي، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجاب الحربي، وعددٍ من القيادات الأمنية، ونقل تعازي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، سائلاً الله له المغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

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أمير الشرقية ونائبه يعزيان أسرة شهيد الواجب الجندي الحريجي هاتفيًا
سبق

أجرى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اتصالاً هاتفيًا لتعزية أسرة شهيد الواجب الجندي مشعل بن مطلق الحريجي، أحد منسوبي الدفاع المدني بالدمام، الذي استشهد الخميس الماضي في أثناء تأدية واجبه مع زملائه في عملية إطفاء حريق نشب في أحد المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

وقدّم التعازي لأسرة الشهيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

كما أجرى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اتصالاً بأسرة الشهيد مشعل الحريجي عبّر خلاله عن تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد الذي قدّم روحه في أثناء تأدية واجبه.

وكان الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن قام بزيارة أسرة الشهيد الحريجي، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجاب الحربي، وعددٍ من القيادات الأمنية، ونقل تعازي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، سائلاً الله له المغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
10:57 PM

أمير الشرقية ونائبه يعزيان أسرة شهيد الواجب الجندي الحريجي هاتفيًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أجرى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اتصالاً هاتفيًا لتعزية أسرة شهيد الواجب الجندي مشعل بن مطلق الحريجي، أحد منسوبي الدفاع المدني بالدمام، الذي استشهد الخميس الماضي في أثناء تأدية واجبه مع زملائه في عملية إطفاء حريق نشب في أحد المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

وقدّم التعازي لأسرة الشهيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

كما أجرى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اتصالاً بأسرة الشهيد مشعل الحريجي عبّر خلاله عن تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد الذي قدّم روحه في أثناء تأدية واجبه.

وكان الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن قام بزيارة أسرة الشهيد الحريجي، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجاب الحربي، وعددٍ من القيادات الأمنية، ونقل تعازي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، سائلاً الله له المغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

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