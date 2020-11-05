صحيفة "رومانية" تزعم: "النصر" يفاوض الروماني "بيتريسكو" لخلافة "فيتوريا"

كشفت تقارير صحفية رومانية أن المدير الفني الحالي لنادي كلوج الروماني قد دخل في دائرة اهتمامات النصراويين للتعاقد معه لخلافة المدير الفني الحالي للفريق، البرتغالي روي فيتوريا.

وبحسب ما نقلت صحيفة "gsp" أن المدرب يرغب في الرحيل عن فريقه الحالي عقب فراغه من المباراة القادمة أمام روما وأنه يحاول مراوغة إدارة ناديه للتخلص من الشرط الجزائي الموجود في عقده.

وبحسب الصحيفة الرومانية فإن الشرط الجزائي في عقد المدرب يبلغ نحو مليوني يورو .

وأوضحت الصحيفة أن المدرب تلقى عرضاً للتدريب في السعودية من نادي النصر التي قالت عنه أنه أغنى الأندية هناك وأنه يمر بموسم كارثي في المسابقة.

وقالت الصحيفة أن النصر يحتل المركز الـ 14 بعد مرور ثلاث جولات من المسابقة وأنه على استعداد أن يدفع راتباً سنوياً للمدرب يبلغ نحو 3 ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب تلقى عرضاً آخر من نادي الوصل الإماراتي إلا أن عرض الفريق الإماراتي أقل من العرض السعودي إذ يبلغ نحو 2 : 2.5 مليون يورو سنوياً للمدرب .