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مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة

الدفاع المدني أكد عدم وقوع أي إصابات في الحادث

أخمد الدفاع المدني في جدة حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة.

ووفق ما ذكره اليوم حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث، ولله الحمد.

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مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة
سبق

أخمد الدفاع المدني في جدة حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة.

ووفق ما ذكره اليوم حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث، ولله الحمد.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
10:13 AM

مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة

الدفاع المدني أكد عدم وقوع أي إصابات في الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أخمد الدفاع المدني في جدة حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة.

ووفق ما ذكره اليوم حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث، ولله الحمد.

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