ووفق ما ذكره اليوم حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث، ولله الحمد.

أخمد الدفاع المدني في جدة حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة.

مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-06 أخمد الدفاع المدني في جدة حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة. ووفق ما ذكره اليوم حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث، ولله الحمد.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442 10:13 AM

مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة الدفاع المدني أكد عدم وقوع أي إصابات في الحادث





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أخمد الدفاع المدني في جدة حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة.

ووفق ما ذكره اليوم حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث، ولله الحمد.