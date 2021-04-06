مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة

أخمد الدفاع المدني في جدة حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة.
ووفق ما ذكره اليوم حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث، ولله الحمد.
أخمد الدفاع المدني في جدة حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة.
ووفق ما ذكره اليوم حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث، ولله الحمد.
أخمد الدفاع المدني في جدة حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة.
ووفق ما ذكره اليوم حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث، ولله الحمد.
أخمد الدفاع المدني في جدة حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة.
ووفق ما ذكره اليوم حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث، ولله الحمد.