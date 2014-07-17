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أمطار غزيرة على مرتفعات جازان وجريان الأودية

"الدفاع المدني" يدعو المواطنين للحيطة والحذر

يشهد عدد من المحافظات بمنطقة جازان هطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة سال على إثرها عدد من الأودية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة.

كما دعت مديرية الدفاع المدني لعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار غزيرة على مرتفعات جازان وجريان الأودية
سبق

يشهد عدد من المحافظات بمنطقة جازان هطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة سال على إثرها عدد من الأودية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة.

كما دعت مديرية الدفاع المدني لعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
05:18 PM

أمطار غزيرة على مرتفعات جازان وجريان الأودية

"الدفاع المدني" يدعو المواطنين للحيطة والحذر

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فهد كاملي - جازان
1
1,139

يشهد عدد من المحافظات بمنطقة جازان هطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة سال على إثرها عدد من الأودية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة.

كما دعت مديرية الدفاع المدني لعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

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