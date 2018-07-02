ألفاظ نابية في تغريدة نائب "غرفة مكة" تُثير الإعلاميين .. ومطالبة باعتذار تنتهي بتقدير!

قالوا: تخطت حدود النقد وسقطة جانبه فيها الصواب سواء قصد أحداً أو لم يقصد .. غير مقبول

أثارت تغريدة نائب الغرفة التجارية بمكة المكرّمة ونائب نادي الوحدة مروان عباس شعبان؛ صباح اليوم، حفيظة الإعلاميين في مواقع التواصل و"قروبات الواتساب".

وقال "شعبان"؛ في تغريدته: "‏احرص على استخدام الكمامة حتى لا تتأذى من الرائحة النتنة لبعض الإعلاميين الوسخين"، فيما أبدى إعلاميون استنكارهم وتذمّرهم من الألفاظ التي ذُكرت في التغريدة وما حملته من ألفاظٍ نابية غير مسؤولة، مشيرين إلى أنه حتى لو ذكر البعض في سياق التغريدة؛ فإن الأمر غير مقبول.

وأكّدوا أن التغريدة تخطت مرحلة حدود النقد، معتبرين أنها سقطة لم يترك فيها المجال للدفاع عنه مهما كان المبرر؛ حيث جانبه الصواب وأخطأ سواء قصد أحداً أو حاول التخصيص، فما هكذا يكون النقد من رجل في موقع المسؤولية، مطالبينه بالاعتذار وحذف التغريدة أو تسمية الأشخاص الذين يقصدهم ولا يعمّم على ذلك.

وتواصلت "سبق"، هاتفياً، مع نائب الغرفة التجارية ونائب نادي الوحدة مروان عباس شعبان؛ لتوضيح أكثر عن التغريدة بعد أن أثارت موجة غضب في الوسط الإعلامي المكّي وتذمّرهم من الوصف غير المناسب الذي ذُكر في التغريدة؛ حيث قال "شعبان" لـ "سبق": إنه سيكتفي بالرد على موجة الغضب بتغريدة أخرى.

هذا، وقد جاءت التغريدة الأخرى بعد 7 ساعات من وقت التغريدة الأولى، قائلاً فيها: "‏إخواني الإعلاميين المحترمين غير (البعض) أصحاب الفكر النيّر والهادف والبنّاء لكم مني كل التقدير والاحترام".