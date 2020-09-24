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بينها الكويت والبحرين .. النمسا تحذر من السفر لعدة دول بسبب "كورونا"

يشمل القرار الأرجنتين والمالديف ومناطق في فرنسا

أصدرت النمسا تحذيرات متعلقة بتفشي "كوفيد-19" من السفر لدول ومناطق بينها البحرين والكويت، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية في النمسا اليوم (الخميس).

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن التحذيرات تشمل العاصمة التشيكية براج ومناطق في فرنسا تضم باريس والريفييرا الفرنسية، بينما تم رفع تحذير فرض لفترة طويلة على السفر للسويد.

وشملت التحذيرات السفر إلى أندورا والأرجنتين وكوستاريكا وإسرائيل والمالديف لكن جرى تقليص تحذير السفر للبرتغال ليقتصر فقط على لشبونة والمنطقة الشمالية.

فيروس كورونا الجديد

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بينها الكويت والبحرين .. النمسا تحذر من السفر لعدة دول بسبب "كورونا"
سبق

أصدرت النمسا تحذيرات متعلقة بتفشي "كوفيد-19" من السفر لدول ومناطق بينها البحرين والكويت، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية في النمسا اليوم (الخميس).

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن التحذيرات تشمل العاصمة التشيكية براج ومناطق في فرنسا تضم باريس والريفييرا الفرنسية، بينما تم رفع تحذير فرض لفترة طويلة على السفر للسويد.

وشملت التحذيرات السفر إلى أندورا والأرجنتين وكوستاريكا وإسرائيل والمالديف لكن جرى تقليص تحذير السفر للبرتغال ليقتصر فقط على لشبونة والمنطقة الشمالية.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
08:55 PM

بينها الكويت والبحرين .. النمسا تحذر من السفر لعدة دول بسبب "كورونا"

يشمل القرار الأرجنتين والمالديف ومناطق في فرنسا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت النمسا تحذيرات متعلقة بتفشي "كوفيد-19" من السفر لدول ومناطق بينها البحرين والكويت، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية في النمسا اليوم (الخميس).

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن التحذيرات تشمل العاصمة التشيكية براج ومناطق في فرنسا تضم باريس والريفييرا الفرنسية، بينما تم رفع تحذير فرض لفترة طويلة على السفر للسويد.

وشملت التحذيرات السفر إلى أندورا والأرجنتين وكوستاريكا وإسرائيل والمالديف لكن جرى تقليص تحذير السفر للبرتغال ليقتصر فقط على لشبونة والمنطقة الشمالية.

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