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سوق السمّاعات اللاسلكية الأكبر في المنطقة .. قفزة سعودية تصل لهذا الرقم

صعود وفق معدل انتشار الإنترنت في الشرق الأوسط و"الإمارات" تحل ثانية

يتوقع أن يتجاوز سوق السمّاعات اللاسلكية في السعودية، أكثر من 130 مليون دولار، بسبب الإقبال الكبير من السكان على استخدام هذا النوع من السمّاعات، والانتشار القوي للإنترنت، وارتفاع مبيعات الأجهزة الذكية في المملكة.

وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن سوق السمّاعات اللاسلكية نما وفق معدل انتشار الإنترنت في الشرق الأوسط، وخاصة في السعودية، وتليها الإمارات؛ ما أسهم في صعود المبيعات؛ حيث شكلت السعودية السوق الأكبر في المنطقة.

ويشير مدير الأبحاث بشركة "TechSci" كاران تشيتشي؛ إلى أن في الشرق الأوسط وإفريقيا سترتفع مبيعات السمّاعات الذكية لأكثر من 890 مليون دولار بحلول عام 2023، مضيفاً أن هذا السوق في السعودية وصل عام 2017، إلى 81 مليون دولار، وسيشهد خلال الأعوام القليلة المقبلة ارتفاعاً كبيراً يصل إلى 130 مليون دولار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق السمّاعات اللاسلكية الأكبر في المنطقة .. قفزة سعودية تصل لهذا الرقم
سبق

يتوقع أن يتجاوز سوق السمّاعات اللاسلكية في السعودية، أكثر من 130 مليون دولار، بسبب الإقبال الكبير من السكان على استخدام هذا النوع من السمّاعات، والانتشار القوي للإنترنت، وارتفاع مبيعات الأجهزة الذكية في المملكة.

وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن سوق السمّاعات اللاسلكية نما وفق معدل انتشار الإنترنت في الشرق الأوسط، وخاصة في السعودية، وتليها الإمارات؛ ما أسهم في صعود المبيعات؛ حيث شكلت السعودية السوق الأكبر في المنطقة.

ويشير مدير الأبحاث بشركة "TechSci" كاران تشيتشي؛ إلى أن في الشرق الأوسط وإفريقيا سترتفع مبيعات السمّاعات الذكية لأكثر من 890 مليون دولار بحلول عام 2023، مضيفاً أن هذا السوق في السعودية وصل عام 2017، إلى 81 مليون دولار، وسيشهد خلال الأعوام القليلة المقبلة ارتفاعاً كبيراً يصل إلى 130 مليون دولار.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
01:16 PM

سوق السمّاعات اللاسلكية الأكبر في المنطقة .. قفزة سعودية تصل لهذا الرقم

صعود وفق معدل انتشار الإنترنت في الشرق الأوسط و"الإمارات" تحل ثانية

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خالد علي - الرياض
7
5,903

يتوقع أن يتجاوز سوق السمّاعات اللاسلكية في السعودية، أكثر من 130 مليون دولار، بسبب الإقبال الكبير من السكان على استخدام هذا النوع من السمّاعات، والانتشار القوي للإنترنت، وارتفاع مبيعات الأجهزة الذكية في المملكة.

وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن سوق السمّاعات اللاسلكية نما وفق معدل انتشار الإنترنت في الشرق الأوسط، وخاصة في السعودية، وتليها الإمارات؛ ما أسهم في صعود المبيعات؛ حيث شكلت السعودية السوق الأكبر في المنطقة.

ويشير مدير الأبحاث بشركة "TechSci" كاران تشيتشي؛ إلى أن في الشرق الأوسط وإفريقيا سترتفع مبيعات السمّاعات الذكية لأكثر من 890 مليون دولار بحلول عام 2023، مضيفاً أن هذا السوق في السعودية وصل عام 2017، إلى 81 مليون دولار، وسيشهد خلال الأعوام القليلة المقبلة ارتفاعاً كبيراً يصل إلى 130 مليون دولار.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,466
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,174
29 مليار ..

29 مليار ..

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